Países y personas

Podemos pide que España renuncie a participar en los Juegos Olímpicos si Israel compite. Luego no vas a votar a Israel en Eurovisión como reacción ... a tan intensos botarates. Sin hacer caso a esta propuesta sin fuste, los boicoteos olímpicos hacen daño a las personas, no al peso político de los países. Joaquín Blume era uno de los mejores gimnastas cuando llegaron los Juegos de Melbourne de 1956. Pero España se negó a ir por la presencia de la URSS, que había invadido Hungría.

Al año siguiente, en el Campeonato de Europa (y entonces equivalía a un Mundial) ganó el concurso general individual y tres aparatos. Murió en 1959. Se quedó sin medalla olímpica. En tiempos de Blume no había nacido, pero me acuerdo de Moscú 80 con el boicot de EE UU y otros por la invasión soviética de Afganistán. Como respuesta, el Bloque del Este, salvo Rumanía, devolvió el boicot en Los Ángeles 84. Detrás, el desprecio por el trabajo de mucha gente, judía o no.