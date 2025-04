Los padres son egoístas

Comenta Compartir

Hay un colegio pionero en Reus sin libros, con «cajas de aprendizaje» y con un 80% de alumnos de origen inmigrante. Casi no hay catalanoparlantes. ... Y pocos que hablen castellano en su casa. En El Periódico la directora dice que no somos conscientes de la desigualdad. Si no, las familias autóctonas no elegirían el colegio en función del tipo de amigos que tendrán sus hijos. Que eso daña la cohesión social. Almodóvar ha dicho que «en engendrar un hijo propio hay un gesto egoísta». Comparado con adoptar uno que tenga ya la desgracia de haber nacido, puede haber algo de cierto.

En todo caso, el egoísmo sigue con la crianza. Y, por lo que sea, los padres suelen querer la mejor educación para sus hijos. Son tan egoístas que miran antes por sus hijos que por la cohesión social. Ya se lo dijo Candela Peña a Luz Sánchez-Mellado cuando le preguntó si llevaba a su hijo a un colegio público. Que no. «Su madre no trabajará, pero él conocerá gente».

