Ojalá tocaran las castañuelas

Lo de Ione Belarra diciendo que no son un adorno me ha recordado a Yola Berrocal y Malena Gracia en 'Hotel Glam'. Más allá de ... los titulares, lo que Belarra hizo fue defender a Podemos frente a quienes quieren una izquierda «que sea un adorno del PSOE» (mamporro a Díaz). Otra Yolanda, Berrocal, junto a Malena, dijo al entonces presidente del Gobierno: «Señor Aznar, no somos telebasura. Si nos viera. Somos personas que enseñamos cosas. Hemos dibujado las camisetas, tocado castañuelas.». Según Aznar, la gente de 'Hotel Glam' no se sabía lo que hacía. Y ellas le informaron de que habían tocado las castañuelas, dibujado camisetas. Mucho peor es hacer leyes. Sánchez ha pedido perdón a las víctimas por los efectos indeseados de la ley que suelta violadores. También dijo ayer en este periódico: «Hemos acordado que la vivienda deje de ser un problema para convertirse en un derecho». ¡Hemos acordado! Entre el adorno y lo adornado vamos muy bien.

