R. C.

Comenta Compartir

El otro día comí con unas amigas. No recuerdo que tratáramos asuntos políticos mientras zampábamos (yo, un escalope que tumbaría el troncomóvil). A no ser, ... claro, que todo sea político. Repasamos los novios de Terelu Campos. Eso llevó un buen rato porque siempre se nos olvidaba alguno. Era como la lista de los reyes godos que tenían que recitar en tiempos de Zipi y Zape. También criticamos el tapón de plástico de la botella de Coca Cola, que no hay quien lo abra y se queda ahí colgando. Dijo Pedro Sánchez en 'El hormiguero' que la «burbuja del sanchismo», ese «monstruo de las siete cabezas», impide «hablar de las cosas que interesan a la ciudadanía».

Coincide el presidente del Gobierno con Vox, que en la lona gigante retirada (no por el contenido, sino por ser acto de campaña antes de la campaña) podíamos leer: «Decide lo que importa». Nosotras decidimos que el novio de Terelu que más nos gustaba, aparte del segundo marido, era el boxeador.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión