Se va Nadal

Billie Jean King pidió a Rafa Nadal hacerse una foto con ella en Málaga. Billie Jean sabría de qué hablar con Rafa. Ágatha Ruiz de ... la Prada escribe en 'Todo por un plan': «Nadal tiene dos tipos de conversación: o habla de tenis o habla de fútbol. Que el tipo es un genio absoluto, un auténtico español universal, lo que quieras, la pera… ¿Pero de qué hablo con él?».

Al humorista Gilbert Gotfried le pasó con Jackie Onassis. Coincidió con ella en una fiesta y no sabía de qué hablar, así que sacó eso de lo que muchos americanos tiran: «¿Y dónde estaba cuándo mataron a Kennedy?». Carmen Machi tampoco quiere hablar con Nadal, pero por admirarlo demasiado. Ha dicho a Luz Sánchez-Mellado que es tan pro Nadal que cuando se lesionaba no comía y no podía dormir. «No quiero conocerlo, pero quiero despedirle de todo corazón» (aunque no ha conseguido entradas para la Davis). Quizá en el futuro nos preguntemos dónde estábamos cuando Nadal se retiró.