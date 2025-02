Mujeres que ríen

Comenta Compartir

A Trump le parece mal que Kamala Harris se ría. Por aquí nos gustan las risas. Vale, depende de quién se ría. El Risitas mismo. La risa de Betty la fea, que ha vuelto, es horrible. Un ruido como de ganso, pero ella es adorable ( ... sigue siendo adorable), así que la damos por buena. A la vista de varios y pasados resultados electorales, Vox da miedo. No es solo que el Gobierno azuce el miedo a la ultraderecha, es que de verdad hay mucha gente inteligente que prefiere a Otegi de socio del PSOE que a Vox de socio del PP. Y el partido de Marine Le Pen puede haber sacado más votos en las europeas, pero no ha ganado en Francia como pretendía. Tienen en Vox a la joven Pepa Millán como portavoz en el Congreso. Parece el abuelito de Marisol al principio de 'Un rayo de luz'. Jamás la he visto sonreír, cosa que supongo que hará. Es como esas jueces jóvenes y adustas que pretenden ser tomadas en serio. Si tanto molesta a Trump, ojalá Kamala siga riendo.

