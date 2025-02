Mujer y limpiadora

Comenta Compartir

Se ha confirmado en casación la sentencia de 2022 contra Cristina Fernández de Kirchner por un delito de fraude. Por la concesión de 51 obras ... viales a favor del empresario Lázaro Báez. Seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Dice Kirchner que la han condenado por ser mujer. Es verdad que lo dijo en un encuentro con mujeres. «Cuando sos mujer todo te lo hacen veinte veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también. No se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón».

No le voy a quitar toda la razón pero, vaya, la han condenado por ser mujer delincuente. En fin, por delincuente, no por mujer. Lo más chocante de todo es que Kirchner coordinó con Báez una cosa llamada 'Plan limpiar todo' (la etapa final de Austral Construcciones, empresa de Báez, como principal contratista del Estado en el sur). Como mujer, quería limpiar todo.

