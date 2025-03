La semana pasada Bibiana Fernández cumplió 70 años. Carmen Calvo solo tiene 66. El domingo le preguntó Luz Sánchez-Mellado qué es ser mujer y ... contestó: «Yo». ¿Pero qué respuesta es esa? Si estuviéramos en una clase de español la habría suspendido. «Ser como yo», lo habría entendido. Me gusta también cuando dice «fui socialista antes que feminista». Su propia versión del felipista «hay que ser socialistas antes que marxistas».

Nunca he dudado que Carmen Calvo sea una mujer. Pero Bibiana Fernández siempre me ha parecido más mujer que yo. Una mujer con interés por ser mujer. Todo lo mujer que se puede ser cuando no se ha nacido mujer. Con útero, diría Calvo. A Luz también le dijo una vez Paca la Piraña que tuvo que elegir entre chumino o hipoteca. Eligió hipoteca. Carmen Calvo puede haber dicho antes que la amnistía no cabía en la Constitución y ahora que sí. Lo que no le va a caber en la cabeza es que una mujer tenga lo que rima con olla.