Montero, la trapecista

Que ni Irene Montero ni Pablo Echenique vayan en las listas de Podemos incluidas en Sumar parece una cuestión de justicia, pero no es más ... que un ajuste de cuentas de Díaz dirigido a quienes considera un estorbo. Tampoco parece que Belarra sea alguien que sume. Pero, vaya, que la candidata del extraño prestigio ha votado con Irene Montero la ley que acabó excarcelando violadores o reduciendo condenas. Que no estaba en otra cosa y recogiendo margaritas en el campo (ahora ese campo sería de exterminio). Salvo las formas melifluas, no veo gran diferencia entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Entre Yolanda Díaz o Irene Montero. Aunque Díaz haga creer que ella solo lapida con palomitas, frente a los pedruscos de los otros. Al final, me da pena Irene Montero porque no es peor que los que ahora mandan en la coalición a la izquierda de Sánchez. No sé si me recuerda al final de Kendall Roy en 'Succession' o al de Cleopatra la trapecista en 'Freaks'.

