La monja ministra

Nos contaba el lunes Darío Menor lo de la primera ministra del Papa, Simona Brambilla, prefecta del dicasterio encargado de supervisar las congregaciones religiosas. Y ... hacía también Menor un repaso por las otras mujeres del Vaticano, monjas o no. Barbara Jatta al frente de los Museos Vaticanos (menudo puesto), Raffaella Petrini, secretaria general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además, hay varias subsecretarias en dicasterios y otros cargos. Por supuesto, eso no las acerca ni en sueños al sacerdocio, puerta cerrada por Juan Pablo II.

La Princesa de Asturias se embarca en Elcano. De 75 guardiamarinas, siete son mujeres. Que yo sepa (no la he encontrado) no hay en España almirantes mujeres. Pero seguro que las habrá. Las monjas seguirán sirviendo en la Iglesia. Como Isabella Rossellini en 'Cónclave'. Y como ha habido antes un presidente negro que una mujer en EE UU, antes veremos curas casados que mujeres sacerdotes.