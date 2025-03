Molotov en Granollers

Comenta Compartir

Lo del taller de guerrilla urbana en las fiestas de Granollers es como lo de poder abortar a los 16 sin permiso paterno. No es ... lo mismo ser la menor, la niña, que el adulto. Si tuviera 16 daría gracias por poder abortar sin que mi madre se enterara. Si fuera la madre estaría horrorizada. Si tuviera 11 años me encantaría lanzar cócteles molotov a muñecos con uniforme y mover contenedores. Siendo adulta me parece una burrada. Al frente de la alcaldía está Alba Barnusell, del PSC, que gobierna con mayoría absoluta. El PSC es un partido nacionalista disfrazado de moderado. Salvador Illa, el president, hizo un discurso nacionalista en su toma de posesión. Y tiene un programa pactado con Esquerra. Nos venden que la nueva Generalidad ha normalizado la relación con el Rey. Lo recibió en la Copa América tras años de desplantes. Un bacalao disfrazao. La alcaldesa no sabía nada de semejante taller. Y será verdad. No lo es la moderación del PSC.

