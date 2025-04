Melania y el aborto

El otro día una famosa periodista de la COPE anunciaba que iba a decir algo impopular. Y se puso a criticar el aborto. ¿Eso es ... una opinión impopular en la COPE? Ya no entiendo nada. The Guardian ha avanzado que en las memorias de Melania Trump, la mujer del expresidente defiende el aborto. Una sorpresa, tú. Porque las mujeres tenemos que pensar lo mismo que nuestros maridos.

Y ni siquiera sabemos lo que Donald Trump piensa de verdad. Pese a sus políticas y sus nombramientos (los de jueces para el Tribunal Supremo). Lo que diga no sirve en alguien que aprovecha los bulos para crecer en el caos. Melania: «Resulta imperativo garantizar que las mujeres tengan autonomía para decidir su preferencia acerca de tener hijos, basándose en sus propias convicciones, libres de cualquier intervención o presión por parte del Gobierno». 37,91 dólares en pasta dura (7,62 en blanda). He encargado el caro por las fotos. Ya me gustaba antes. ¿A quién no?