Lo mejor de la campaña

No es que lo hayamos aprendido esta campaña, pero en esta campaña lo hemos corroborado. La mentira tendrá las patas muy cortas, pero son peores ... sus muchas capas de pintura y el polvo de encima. El último ejemplo, ese presunto pacto entre PP y Bildu en el ayuntamiento de Vitoria, cuando es tradición apoyada por todos los partidos que las comisiones ni se reparten ni se pactan, las preside la oposición, sea del partido que sea. Pero ya da igual. Mentiras y verdades aparte, dos cosas me han quedado claras. Una, que a Sánchez le quedan muy bien las camisas vaqueras. Dos, que hacer ejercicio es importante. Hay quien duda de la lumbalgia de Feijóo. Contó que su dolor de espalda llegó después de tres semanas sin practicar deporte. Es una verdad universalmente conocida que, a cierta edad, cuanto menos te mueves, más te duele todo. Por no hablar de otros beneficios del ejercicio. Es lo mejor que ha dicho Feijóo (y cualquier otro) en la campaña.

