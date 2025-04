Las maracas de Macarena

De la entrevista a Macarena Olona de Évole se ha avanzado uno de sus grandes cabreos con Vox. Que digan que está chiflada. «Que se ... estén reuniendo con periodistas, con personas relevantes, para decir que yo estoy loca, que tengo problemas de salud mental, es muy injusto. No solo porque es absolutamente mentira, sino porque yo lo he dado todo por este proyecto… Necesitan destruirme». Ni que fuera Martha Mitchel, la mujer del fiscal general de Nixon, denunciando irregularidades, corrupción y espionaje. Sus alegatos se consideraron delirios.

No he escuchado o leído a Macarena Olona nada que resulte delirante sobre Vox. A no ser que se considere a Vox como algo delirante. Pero si no, todo lo que dice Olona resulta creíble. A ver, que Espinosa de los Monteros quiere saber «si los de Podemos han pensado cómo van a obtener el consentimiento de las gallinas, los asnos o los animales con los que ellos estén pensando en tener relaciones sexuales».