Las malas víctimas

Solo faltaba Aída Nízar. Lo de Íñigo Errejón es un no parar. La primera denunciante, la actriz Elisa Mouliaá, ha dado una entrevista. La hemos visto y escuchado. El tono es distinto a lo que habíamos leído. Quizá esas declaraciones sean un alivio para quien ... sea el abogado de Errejón. Dice que no quiere ir de víctima. O que de él «admiraba su discurso de partido». La mayor valentía no es denunciar, es admitir que te has ilusionado con semejante elemento.

Y Aída Nízar va y cuenta algo que le pasó hace años. La denuncia presentada la tarde del lunes ante la UFAM de Marbella se refiere a hechos ocurridos en mayo de 2015 en el Auditorio de la Universidad Complutense de Madrid, haciendo ella de periodista. Al acabar el acto, Errejón se «abalanzó» sobre Nízar y le llegó a besar la mejilla. Ella se apartó, pero él le dio «un fuerte azote en las nalgas». Y que estaba Ada Colau. Me temo que ambas parecen malas víctimas. Aunque lo sean de verdad.

