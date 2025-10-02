HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 1 de octubre, en Extremadura?
El tenista francés Gaël Monflis. AFP

Malabares

En diagonal ·

El tenista francés Gaël Monfils anuncia su retirada tras 21 años de carrera. Llegó a ser el nº 6 de la ATP y ganó 13 títulos individuales

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:20

El tenista francés Gaël Monfils anuncia su retirada tras 21 años de carrera. Llegó a ser el nº 6 de la ATP, ganó 13 títulos ... individuales y está a punto de los 40. Carol Thatcher comparó en la BBC (tras la grabación de un programa) al tenista con un 'golliwog', tradicional muñeco negro de trapo. Es clavado. Pero, ya saben, intolerable racismo. Le cayó una buena.

