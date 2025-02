Comenta Compartir

A la delegación del PP que iba a las elecciones venezolanas no la han dejado entrar en el país. Mientras estuvieron retenidos, pidieron la presencia de Zapatero, pero no acudió. Zapatero es observador internacional, pero se ve que no está para observar diputados, senadores y ... eurodiputados del PP. «Tiene cosas mejores que hacer», fue la respuesta a la petición del «director de Inmigración chavista», a tenor de la versión dada por el PP. Según Exteriores, sabían que no tenían permiso. González Pons dice que recibieron negativas como observadores, pero no era lo que habían solicitado. Querían acompañar a sus amigos. Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que Zapatero es cómplice moral de Nicolás Maduro. Lo de ser observador ya es de mucha vergüenza. Rudolf Höss contó en sus memorias que observó por un resquicio cómo morían los judíos en la cámara de Auschwitz. ¿Qué mira ZP? ¿No se planteará ni un segundo que está en el lado de los malos?

