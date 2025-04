Comenta Compartir

Se murió a finales de enero, pero nos hemos enterado ahora de la desaparición de Shigeichi Negishi a los 100 años. Fue el inventor de ... la 'Sparko Box', que permitía cantar con música de fondo. O sea, el inventor del karaoke. No todo va a ser que Hedy Lamarr inventó el wifi. Al final de 'Priscilla', la mujer de Elvis Presley hace como la Nora de Ibsen. O como Belén Esteban cuando abandonó Ambiciones. Esto no es reventar nada. Y lo hace mientras suena 'I Will Always Loving You' de Dolly Parton cantada por Dolly Parton. Y si escuchar la canción en la película de Sofia Coppola es emocionante, la versión más emocionante (aunque torpe de manera voluntaria) es la de Lorelai en 'Las chicas Gilmore'. Cuando Rory entiende lo mucho que su madre quiere a Luke.

Ya se sabe que el karaoke divide a la humanidad en dos grupos, aquellos que no quieren cantar y no deberían ser obligados a ello y aquellos que quieren cantar y no deberían estar autorizados.

