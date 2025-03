Julio y su guitarra

Comenta Compartir

En 'Gento real', el libro de José Luis Llorente sobre su tío, se recuerda un día que Julio Iglesias fue a la concentración de Navacerrada, ... cuando al Real Madrid lo entrenaba Miguel Muñoz. Fue con su guitarra a visitarlos cuando ya había tenido el accidente. «Algunos de los jóvenes no se tomaban muy en serio las pretensiones musicales de Julio, acostumbrados a verle vestido de portero. Pero uno de los veteranos, José Emilio Santamaría, los reconvino: 'No os lo toméis con tanta ligereza, que canta bien y la vida da muchas vueltas'». Viendo al Biden discutido por su presunta incapacidad mental y al rey Carlos de Inglaterra enfermo de no sabemos qué cáncer, pienso en la desaparecida Kamala Harris y en el príncipe Harry. En el desperdicio de sus vidas y carreras. En la mata que no ha echado por incapaces. O por tontos. En no saber aprovechar las oportunidades. Porque como dijo José Emilio Santamaría en Navacerrada, la vida de muchas vueltas.

