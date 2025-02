Insensibilidad corregida

Por un lado, Antonio Banderas escribe en mayúsculas su indignación preguntándose por qué no se han movilizado más helicópteros y zapadores en Valencia. Por otro lado, Miguel Bosé miguelbosea. «Todo está provocado a voluntad por una panda de delincuentes malnacidos». Qué escándalo con Miguel Bosé.

Más chocante es que en la era de la comunicación (y sin micrófonos ocultos) un político se muestre como un cacho de corcho. No hablo de negligencia o inutilidad, que eso no lo sé. Sale la consejera Nuria Montes en la tele y dice que no se va a permitir la entrada de familiares al lugar donde tienen custodiados los cadáveres. Que el mejor sitio donde pueden estar es en sus casas. Si les queda una. Por escrito, esto resulta lógico y civilizado para mantener el orden. Pero cómo lo ha dicho, sin pizca de sensibilidad (empatía, dicen los memos). Luego ha pedido disculpas. Con otro tono. Vale, era lo menos grave de todo lo ocurrido. Pero dolía también.