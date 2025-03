Lo innecesario

Comenta Compartir

Paloma San Basilio se retira de la canción con gira de despedida. Sobre ella y otros cantantes a los que se entiende: «Posiblemente no hacemos ... falta ya». Es como cuando María Dolores Pradera llevó a Lola Beltrán su primer cd y Beltrán le dijo: «Ay, Dolores, nos hemos quedado en nada». Hombre, no sé lo que es la necesidad. Estaría bueno que tuviéramos que vivir con lo necesario (respirar, comer, dormir…). No necesito a Mina o a Paloma San Basilio, pero quiero escucharlas. También a las muertas, que para eso están los discos.

TVE ha presentado en el FesTVal 'Las abogadas', una serie sobre el despacho laboralista de Carmena, Sauquillo y otras. Sobre las supervivientes del despacho de Atocha en 1977. Dicen que «es muy necesaria y de servicio público». Quiero verla, pero soltar de una serie o película que es necesaria no le hace ningún favor. Le echa 50 años de coñazo encima, lo que no han sido los 50 años de carrera de Paloma San Basilio.

