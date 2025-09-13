HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 12 de septiembre, en Extremadura?
La creadora de contenido María Pombo. EFE

Se sorprendía Fernando Ónega de la influencia de María Pombo por la cantidad de artículos que han provocado sus palabras sobre la lectura

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

Se sorprendía Fernando Ónega de la influencia de María Pombo por la cantidad de artículos que han provocado sus palabras sobre la lectura. Confieso que ... una columna más y tomo rehenes. También escribía ayer Paco Pascual que la política (nuestra política con el Gobierno actual) no se mide por lo que se hace. Se mide por controlar de qué se habla. Y añadía: «Algo que, por el momento, el PP no sabe hacer». Pero lo de Pombo no parece una distracción gubernamental o pepera (además, no saben). No tengo duda de que los columnistas querían escribir de Pombo y la lectura. Alianza, que ya lo hizo en 2021, ha vuelto a editar 'Yo que nunca supe de los hombres', que Jacqueline Harpman publicó en 1995. Ahora, además de portada nueva (muy bonita), tiene en la contraportada este párrafo: «Descubre el fenómeno literario internacional que arrasa en TikTok, una novela 'evocadora y apasionante' según Dua Lipa». Canta, recomienda libros, no se la pierdan.

Top 50
  1. 1 Un coche se incendia en la entrada a Badajoz por la BA-20 y provoca retenciones
  2. 2 Desalojada la residencia de Arroyo de San Serván por un incendio tras reventar un depósito de gasoil
  3. 3 La Junta pagará 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas por la falta de transporte escolar
  4. 4 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  5. 5 La prensa internacional pone el foco en una bodega extremeña con apellido argentino
  6. 6

    El Ayuntamiento de Badajoz cobrará la tasa de basura por trimestres en 2026
  7. 7 La carretera Cáceres-Badajoz sufrirá un corte de cuatro horas este sábado
  9. 9

    Los estudiantes convocan una huelga y los padres protestarán cada día en los centros por el transporte escolar
  10. 10 El hospital de Don Benito ya tiene cinco pacientes ingresados por fiebre del Nilo, uno en UCI

De qué se habla