Oigo a Garbiñe Muguruza en la rueda de prensa donde anuncia su retirada y parece que esté hablando Tamara Falcó. Solo que una Tamara Falcó que ha ganado Wimbledon y Roland Garros. Luego que si menudo 'bluff'. Se suele recordar que Anna Kournikova no ganó ... ni un torneo individual en su vida. Pues ponte tú a ganar dos Grand Slam en dobles. Margaret Mitchell solo escribió 'Lo que el viento de llevó'. Ponte tú a escribirlo. Es cierto que Garbiñe nos hizo esperar más después de llegar a lo más alto del tenis, incluido el número 1 de la WTA. Se retira del tenis gente que ni siquiera sabíamos que estuviera jugando al tenis. Sobre todo porque Muguruza seguía siendo imagen publicitaria y la veías por más sitios que los que su ranking podían suponer. Es atractiva. O una falsa atractiva. No se puede decir que haya sido una mata que no ha echado. Aunque con todo el cuajo vayamos reprochando que solo ganara un Wimbledon y un Roland Garros. Casi nada.

