Forense de guardia

Guillermo Fernández Vara era el forense de guardia cuando el crimen de Puerto Hurraco

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Guillermo Fernández Vara era el forense de guardia cuando el crimen de Puerto Hurraco. Las hermanas Izquierdo huyeron del pueblo con los carnés del PSOE ... de sus hermanos rumbo a la Moncloa. Pretendían que Felipe mediara por sus hermanos. En su última campaña en Extremadura, de la que salió presidenta Guardiola (con Vox), Vara defendió a Sánchez (Page, no, y obtuvo mayoría absoluta). Tras su derrota, Vara anunció que volvía a ser forense. Cosas que se dicen. Una vez coincidí con Vara en un burladero de Las Ventas. Sánchez le había ofrecido ser ministro. Esa tarde supimos que Máximo Huerta era ministro de Cultura. Vara se quedó estupefacto. Pero ese nombramiento quizá es lo mejor que ha hecho Sánchez. Al menos lo retrató. Huerta contó que tras su dimisión «empezó a hablar de él, de cómo le vería la historia», sin importarle su situación. A Vara le quedaban varias estupefacciones por delante. Un forense sería hoy el mejor analista político.

