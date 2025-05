'Fariña', ¿en serio?

Comenta Compartir

La democracia española es imperfecta, pero el plan de acción de Sánchez no parece que vaya a mejorarla. Sobre todo, si no tiene muy claro ... eso de la separación de poderes. Y no hay que ir a la abstracción. Basta con ir a los datos, que dirían Stendhal y Yolanda Díaz. Soltó Sánchez que Feijóo «convivió pacíficamente con el secuestro y la censura de un libro, 'Fariña', que contaba los vínculos del narcotráfico con su partido». Y que no escuchamos a Feijóo defender el derecho a la creación literaria.

Ha salido el autor, Nacho Carretero, a aclarar que el PP no censuró 'Fariña', fue una juez. Y eso de convivir pacíficamente con el secuestro y la censura, ¿significa que respeta la separación de poderes? Claro que los que gobiernan en España y los que han gobernado en Galicia tratan de controlar la información hasta donde pueden. Y a veces mienten. Por suerte para ellos, como sostenía H. L. Mencken, solo los salvajes tienen leyes contra la mentira.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión