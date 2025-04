No diga ovni, no diga Ufo, diga fenómenos anómalos no identificados

Comenta Compartir

No diga ovni, no diga Ufo, diga fani (fenómenos anómalos no identificados). Nos lo dicen desde México, donde han enseñado restos de seres no humanos. ... Oye, que esto de los extraterrestres ha sido en el Congreso en una audiencia pública. Y hasta intervino por videoconferencia desde Harvard el astrofísico Avi Loeb, que dirige el proyecto Galileo. Cosas de marcianos. Faltó Elon Musk. Según Bill Gates, Musk tiene ideas descabelladas sobre Marte.

Cree que cuando estalle una guerra nuclear en la Tierra, los marcianos se vendrán después de que nos hayamos matado. Bueno, mientras vengan después y no como los de 'V' a colgarnos como jamones para comernos. Creía que lo más gracioso que nos iba a llegar de México era cuando nos pusiéramos a pronunciar Xóchitl (Gálvez), la candidata a presidenta. Que nos iba a salir un chochi. O un shoshi, como a esa ex de Picardo que ha grabado un vídeo poniéndolo a caer de un burro. Pero resulta que ha llegado fani.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión