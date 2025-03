Un estafador del amor. Del amor a Cristo. Es lo que parece el tal Pablo de Rojas después de leer el artículo de Antonio Paniagua ' ... Una decena de sectas compiten por captar a católicos ultraconservadores'. Y tras leer lo que cuenta Luis Santamaría, experto en sectas. Su patrimonio procedería «de las dos décadas que lleva embaucando» a gente nostálgica de la iglesia preconciliar. Por otro lado, está sor María Amparo, clarisa disidente de las clarisas disidentes.

En el 'Diario de Burgos': «Nos dicen que vayamos al locutorio a las 16:30 y se presenta (De Rojas) diciendo que es obispo de no sé qué. Dice: 'Desde hora, yo soy el superior, el que manda en la comunidad, y ustedes están bajo mi jurisdicción'. Y yo me levanté y le rebatí…». Y acabó saliendo «para no pertenecer a esta secta». Santamaría no tiene clara la responsabilidad de la abadesa. «Mi intuición es que ha habido una sinergia entre manipuladores». Dos estafadores del amor a Cristo.