Ni Marc tiene la Ducati ni Fernando el Red Bull. Pero ambos tienen algo. Además de haber vuelto. Marc Márquez con su Honda y Fernando Alonso con su Aston Martin, que mola más que Red Bull. Reino de Cordelia reeditó hace unos años 'Mi España ... particular', de Edgar Neville. A mediados de los años 50, Neville se compró un Aston Martin en Inglaterra y al volver a España se dio un garbeo. En 1957 publicó una estupenda y arbitraria guía de viaje. También resulta arbitrario por qué unas personas tienen tirón y otras no. Marc Márquez es simpático y cae bien. Fernando Alonso no es nada de eso y, sin embargo, se vuelve a hablar de Fórmula 1 de una manera que no se hablaba con Carlitos Sáinz, tan guapo, tan soso. Fernando Alonso es el malo al que gusta ver volver. De momento, con podios, pero una sorpresa hasta para él. Tras su primer mundial, dijo que no tenía que agradecer nada a nadie. No pidamos humildad a quien anima esta España particular.

