Los eslovenos

Eslovenia limita con Italia, el Adriático, Croacia, Hungría y Austria. Se independizó de Yugoslavia en 1991 tras una guerra corta (la primera de la disolución) ... y en 2004 entró en la Unión Europea. Y de esta nación pequeña con poco más de dos millones de habitantes han salido tres prodigios: Luka Doncic, Tadej Pogacar y Melania Trump. Baloncesto, ciclismo (qué sindiós acabar el Tour en Niza) y belleza. Decía María Félix que la belleza te lo da todo, pero no es todo. Como el dinero. O como ella diría, «el billete es importantísimo en la vida, no da la felicidad, ya se sabe. Pero cómo calma los nervios». Melania gasta la majestuosidad de La Doña, que tenía por oficio ser guapa, «guapa con entendederas». Según decía la mexicana, el mundo no perdona ni el éxito ni la belleza. «El éxito pocos lo conocemos. La belleza es un don aparte, porque quien la tiene es privilegiado. Te ayuda para todo. ¡Para todo!». Viva Eslovenia. Y que le den a Vogue

