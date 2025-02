Escándalo variable

Belarra pide al PSOE que no ceda ante los barones que piden alejarse de UP y los otros socios

Comenta Compartir

Ione Belarra mandó el sábado varios recados. A Yolanda por lo de este domingo y a Sánchez por lo de siempre. Al presidente le ha pedido que no vuelva a intentar una «geometría variable» en el final de esta legislatura a la que los de ... UP se agarran como lapas con diarrea legislativa (lo dice Pam). Pide al PSOE que no ceda ante los barones que piden alejarse de UP y los otros socios.

Lo de la geometría variable lo dice mucho Sánchez, pero fue Zapatero el que inauguró la melonada. Fue investido en 2008 con sus 169 diputados y la abstención de CiU, IU, ICV, BNG, PNV, CC y NaBai. Gobernando en minoría fue negociando cada una de las votaciones. «Geometría variable» llamó a la consecución de esos votos. Geometría variable inesperada fue la aprobación de la reforma laboral con el diputado Casero. No sé si a Belarra también le ha parecido inesperada la manipulación del CIS para perjudicar el voto a Podemos. Se le ha puesto cara de Louis Renault. Qué escándalo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión