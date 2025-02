Escándalo en el plató

Con una muerte tan absurda como la de Álvaro Prieto, va a resultar que lo peor es RTVE. Que un reportero y un cámara dieran ... en Santa Justa con el cadáver y se viera. No estaban buscando ese impacto. Y claro que RTVE tiene unas normas deontológicas: «El derecho a la intimidad debe ser especialmente respetado en los casos de sufrimiento y desgracia […] Los profesionales de RTVE deben hacer compatible la información veraz y clara con el derecho de las víctimas a no quedar expuestas a la mirada pública en los momento más difíciles y dolorosos…».

No vale ni el recurso de avisar antes. Y no parece que las disculpas inmediatas de Jaime Cantizano sean ambiguas. En la televisión de hoy ya no se muestra la agonía de Omayra. Ni en Puerto Hurraco la cara de la niña Encarna Cabanillas en el ataúd (¡en 'Informe Semanal'!). La televisión de hoy no permitió la entrevista a Ricart al salir de la cárcel. Pero menudo escándalo han montado los pieles finas.