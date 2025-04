El discurso del capitán

La lectura sin entonación no es porque la hiciera de mala gana, es porque lee así. Mal

A Álvaro Morata, capitán de la selección, le tocó leer el comunicado sobre el caso-beso y luego dar la explicación de por qué no ... había citado a Jenni Hermoso. Que habían tardado. Pues cuando la selección se convocó. Àngels Barceló lo puso verde. Que qué falta de empatía. Carvajal tampoco llegó al listón impuesto. Y ya sé que Jenni Hermoso ha formalizado después la denuncia. Podemos poner en duda si Morata es un buen delantero, lo que no se puede dudar es que como orador sea bueno. La lectura sin entonación no es porque la hiciera de mala gana, es porque lee así. Mal. En 'Recordando al Sr. Maugham' (Hatari Books), Garson Kanin cuenta que era tartamudo y que contrató a Lionel Logue, el profesor australiano que ayudó a Jorge VI. Y le sirvió. Un poco. Al menos pudo grabar algunos de sus cuentos para la radio. ¿Pero qué pretenden? ¿Que Morata contrate un profesor por si algún día tiene que volver a leer un comunicado en nombre de la selección?

