Demasiados Yoyas

Cuando un novio, un marido, un ex novio o un ex marido mata a una mujer, muchas veces se hace hincapié en que no había ... denuncias previas. En el caso de Amal, la mujer asesinada y descuartizada en Las Pedroñeras, sí las había. De hecho, estaba incluida en el sistema policial VioGén y el salvaje asesino (también de dos hijos) tenía orden de alejamiento. Ahora los ministerios de Igualdad e Interior admiten una «quiebra del sistema». Que quizá la inapropiada valoración del riesgo que corría la familia es una de las posibilidades de error.

La portada de Lecturas es Fayna Bethencourt tras la detención del Yoyas, fugado un año y medio. Esa pareja a la que conocimos en 'Gran Hermano'. «Carlos va a morir matando. Seguirá yendo a por mí». Y dice que se ha hecho justicia en su caso, pero siente que no funciona igual para las demás. Y que si no residiera en Canarias no sabe si lo estaría contando. Si ella está aterrorizada, imaginen las demás.

