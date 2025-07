Comenta Compartir

Rufián es una criatura televisiva. El año pasado fue elegido mejor parlamentario. Ya tiene que caerles mal Cayetana a los periodistas parlamentarios para poner por ... delante a Rufián. Pero es lo que hay. También en la tele. La única vez que las cuatro televisiones principales coincidieron el miércoles pinchando a un orador en directo fue cuanto intervino Rufián («¡Lávense la boca!», «¡Cállense! ¡Cállense!»). El lávense la boca era por los que se atrevían a criticar a los socialistas Patxi López o Jesús Eguiguren. Algunos caminos acaban siempre en ETA. Rufián cree que no se tiene que hablar de ETA porque ETA ya no existe. En una conexión con 'Espejo público', dijo que hay muchos jóvenes que votan a EH Bildu (partido progresista como Esquerra y, por tanto, bienhechor), que hay muchos jóvenes que votan a Bildu, dijo, y no saben qué es ETA. Si no entiendes que eso es terrorífico, no entiendes nada.

