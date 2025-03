Cómicas de hoy

Los que dicen icono o icónico me caen mal. Una boludez mía. Como que el Consejo de Informativos de RTVE dedique su tiempo a Inés ... Hernand. Según su comunicado, el desenfado debe cumplir con los «estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE». Lo que más ha llamado la atención ha sido el «¡eres un icono, presi, te queremos!» a Pedro Sánchez. ¿Y eso qué importa en una reportera dicharachera que ya deseó un Gobierno progresista? En los Goya llamó icónicos, en español o en inglés, a todos. A los actores de 'La sociedad de la nieve' o a Sigourney Weaver.

Ante las críticas respondió: «Me dedico al entretenimiento y sinceramente me alegro de estar cumpliendo mi función». Ni que decir que su actuación la habrían visto cuatro gatos de no ser por la difusión de las críticas. Inés me podrá hacer tan poca gracia como muchas de las cómicas actuales, ¿pero no tiene el Consejo de Informativos de RTVE nada mejor que hacer?