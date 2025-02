Chris y Martina

Comenta Compartir

Empieza Wimbledon y no tengo ningún interés por el torneo femenino. Me pasa como con el cine. El de antes sí, el de ahora, no sé. La última tenista que me ha interesado y obsesionado ha sido Justine Henin y de todos sus Grand Slams ... ni siquiera ganó Wimbledon. Conchita Martínez sí lo hizo en 1994 y ¡ante Navratilova!

¿Se acuerdan de las lágrimas de Federer y Nadal cuando el suizo jugó el último partido de su carrera? Pues el reportaje y entrevista del domingo en The Washinton Post con Martina Navratilova y Chris Evert es, como devota de esa época, de ese tenis, de esas tenistas, para empezar a llorar y no parar desde su separación en dobles porque Chris no quería estar cerca de alguien con quien tendría que enfrentarse. Pese a esa legendaria rivalidad, han sido más cercanas que las hermanas March en 'Mujercitas'. Apoyándose en sus cánceres, en las muertes de seres queridos, en los ataques homófobos a Martina. ¿Pero quién es esa Swiatek?

