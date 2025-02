Comenta Compartir

Al principio de empezar a usarlos, leíamos el prospecto que venía en las cajas de Tampax y aprendíamos sobre el síndrome de shock tóxico. Una ... enfermedad tan poco frecuente que algunos médicos no la veían nunca. También leíamos que era grave e incluso mortal. Causada por unas toxinas producidas por la bacteria Straphylococcus aureus. Y que los primeros casos del síndrome de shock tóxico descritos afectaban a mujeres que estaban utilizando tampones en sus reglas. Seguimos utilizando tampones, claro. Hemos dado toda nuestra vida fértil una especie de consentimiento informado sin firmar. Muchos se han alegrado de que AstraZeneca haya admitido por primera vez que su vacuna puede causar trombosis, aunque ha especificado que se produce en casos muy raros. Es lo que tienen los efectos secundarios, que a veces son muy secundarios, siendo el efecto principal el importante. Lo habitual es que no pase nada. Como en el amor. Las certezas no existen.

