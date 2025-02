Carlitos a las tres

Comenta Compartir

Hace 37 días de la pájara. La de Alcaraz frente a Djokovic en Roland Garros. No es que estuviéramos seguros de la victoria del murciano, ... faltaría más, pero se nos quedó la cara de la señora-meme del 'procés'. Ahora declaro la independencia, ahora no. Porque una cosa es perder, pero otra que casi no te puedas mover. Que los músculos no te respondan por la tensión. Que la presión te pueda. Al ganar en tres sets a Medvedev en Wimbledon, Carlitos dijo sobre la final: «Seré yo», y el aplauso de la central se fundía con su enorme sonrisa, que respondía al aplauso.

Y más: «Va a ser muy difícil, pero lucharé hasta el final. Siempre soñé jugar una final aquí y hacerlo contra Novak es increíble. No es hora de estar cansado ni de tener miedo, sino de ir a por ello». El 'no es hora de estar cansado ni de tener miedo' sonaba a discurso de Churchill en la guerra. Mucho mejor que cualquier discurso de medio pelo en esta campaña. Si no es hoy, ya será.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión