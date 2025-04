Qué bien estar desolada

Comenta Compartir

La última portada de la revista Semana: «Cari Lapique, desolada en el último adiós a su hija Caritina y a su marido». Me encanta. Siento ... que la pobre esté desolada por todas esas desgracias familiares. De lo que me alegro es de que no esté «devastada», como ahora está todo el mundo que lo pasa mal. Vale que el verbo que supone destruir un territorio arrasando sus edificios y asolando sus campos podría ser utilizado de forma metafórica para una persona, pero no de manera sistemática como se hace tirando del inglés.

Que alguien esté 'devastated' en Ohio si un inmigrante haitiano se ha comido a su perro, pues bien. Allí significará «very shocked and upset». Desconsolado, deshecho. Pero aquí tenemos el adjetivo desolado. No sé si Bárbara Rey estará desolada por sus fotos con el rey Juan Carlos que ha publicado una revista holandesa. O hecha una furia. Besos y paella. Nada escandaloso a estas alturas. Quizá el más desolado sea Don Felipe.

