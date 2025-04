Comenta Compartir

Vaya, que el matrimonio de David y Victoria Beckham es una farsa. Según el libro 'The House of Beckham: Money, Sex and Power', de Tom ... Bower, esa unión es un gran y rentable negocio para ambos. Que me aspen (Colorado). Van a cumplir 25 años de casados y, según Bower, llevarían unos ocho de crisis. O sea, que todo lo que vimos en el documental de Netflix no es más que un engaño para mantener vivo el negocio. Pues un negocio muy bien llevado.

Supongamos que el matrimonio de don Felipe y doña Letizia tampoco funcionara. Que no se dirigieran la palabra en privado. Que también estuvieran manteniendo una marca. No por negocio, por el bien de la Corona. Ni sabemos lo que hay en un matrimonio ni tiene sentido que critiquemos las decisiones íntimas de los demás. Puede que el divorcio sea una alternativa al asesinato, pero a veces te planteas divorciarte o irte de vacaciones y eliges las Maldivas porque divorciarte es algo que siempre puedes hacer.

