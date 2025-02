Los 4.000 de Alaska

Hay a quien le parece mal que Alaska cobre 4.000 euros por cada programa de 'Cine de barrio'. Dejando aparte que 'Cine de barrio' ... es el programa más importante de TVE (siempre lo ha sido) y que Alaska debería cobrar por existir, cualquiera que haya visto el 'Cine de barrio' de Alaska verá que no se presenta ahí para leer un teleprompter. Viva Concha Velasco y la experiencia personal en el cine español de Concha Velasco. Pero Alaska puede cobrar eso y más en el programa dirigido por Machús Osinaga.

De los sueldos que ha tenido que comunicar TVE (los que vienen de productoras externas), los Masterchef con 10.000 son los más caros, aunque Eva Soriano cobró 11.000 por 'La noche D'. «Va a venir Hacienda y me va a quitar hasta el tanga», ha dicho. No me parece bien publicar los sueldos, sobre todo por la cara que se te queda cuando ves lo que cobran tus colegas. Pero nadie es mejor que Alaska para presentar hasta 'La bolsa de los refranes'.