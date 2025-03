La realidad de Francisco

Comenta Compartir

El Papa incluyó en su viaje a Portugal un encuentro «restaurador» con trece víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, a las que pidió « ... perdón en su nombre y en el de la Iglesia». Y trasladó en su primera alocución en Lisboa una reflexión crítica con el papel que desempeña Europa en «los conflictos en Ucrania y en otras partes del mundo». Reclamó a la Unión «creatividad para apagar los focos de guerra», dado que «la paz no son solo palabras, está en el Tratado» comunitario. La autoridad religiosa y moral de Francisco interpela a los gobiernos y a cada uno de los ciudadanos de la UE sobre la necesidad de caminar hacia un mundo en el que las personas nos mostremos con humanidad. Es la utopía que debe guiar a nuestras sociedades, preservando en ellas la democracia para procurar la libertad basada en la dignidad humana en el resto del mundo. Pero si los aliados occidentales han fallado tantas veces en la misión encomendada por el Pontífice no ha sido porque se hayan prodigado en el uso de la fuerza militar, sino porque han tendido a desentenderse de situaciones que acaban esclavizando a millones de seres humanos al capricho de innumerables 'señores de la guerra'. Como está ocurriendo ahora mismo en Níger.La agresión del régimen de Putin contra Ucrania y sus intenciones respecto a los países democráticos no dan margen para defender a los ucranianos y la seguridad europea sin recurrir a las armas. A no ser que se opte por el sometimiento al expansionismo del Kremlin. El enviado del Vaticano, el cardenal Matteo Zuppi, realizó un viaje a Moscú cuyos resultados «serían puestos en conocimiento» del máximo dirigente católico «con vistas a ulteriores pasos a dar, tanto a nivel humanitario como en la búsqueda de caminos para la paz». Sus gestiones versaron sobre los niños ucranianos deportados a la fuerza, sin que consten resultados fructíferos respecto a la suerte de hasta 20.000 menores. A principios del mes de junio Zuppi se reunió en Kiev con Volodímir Zelenski, con el ánimo de «encontrar vías para alcanzar una paz justa». Pero sus contactos con la nomenklatura rusa fueron de mucho menor nivel. Es significativo que el diálogo interreligioso no haya producido avances compasivos por parte de la Iglesia ortodoxa de Rusia. Aunque no sorprende visto que el patriarca Kiril exhorta a popes y feligreses a implicarse más en la invasión. Es la realidad a la que se enfrenta también el Papa.

