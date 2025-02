Agravio comparativo para los tabaqueros extremeños

Sin ponerme en las posiciones de los antisistema de extrema derecha como de los proteccionistas de la izquierda extrema, he de decir que el posicionamiento y el enroque de algunos funcionarios de extrema duración y burócratas de alto abolengo está conduciendo a algunos sectores productores ... en nuestro país a situaciones críticas.

En la Edad Media los señores feudales mantenían sus posiciones gracias a la fortaleza que ofrecían los muros que rodeaban sus dominios, aunque a veces, enrocarse en esos muros conducía al aislamiento y a la pérdida de identidad por la que hasta el momento se había luchado, pasando de un bando a otro por meros intereses personales y para seguir manteniendo el reino cristiano o de taifa, sin una visión abierta y de interés de Estado en ningún caso, lo que provocó y generó descomposiciones territoriales y multitud de cambios identitarios a lo largo de los siglos de esta época.

Aquellos que por posición, ego, o lo que sea, intenten mantener su taifa a escasos 15 días de que comience el trasplante en el cultivo del tabaco y no den una respuesta excepcional favorable a la utilización del nematicida desinfectante más efectivo para nuestras parcelas como así se ha hecho en campañas anteriores, se están equivocando de pleno; con el agravante de que un país miembro de la Unión Europea ha autorizado su utilización en el momento más oportuno para sus cultivadores el pasado 8 de abril.

Si venimos de un semestre calentito, con extremas movilizaciones de los agricultores y ganaderos europeos que en España se encrudeció en la recta final del invierno y que ha conducido a unos acuerdos con 43 medidas apoyadas por la inmensa mayoría de los sectores y de las organizaciones agrarias; no es posible, ni entendible, la desatención a uno de los sectores productores más importantes del agro español por su aportación al PIB, por su tecnificación, cualificación, integración y sobre todo y en conjunto, su corresponsabilidad con la lucha contra la despoblación en nuestros pueblos y su máxima implicación con las políticas de reto demográfico en las comarcas productoras.

Si una de esas 43 medidas hace mención a las cláusulas espejo y se compromete a que los productos importados de terceros países tengan las mismas condiciones de producción que la UE exige a sus estados miembros, no resulta fácil de entender y mucho menos de explicar, que entre estados miembros haya agravios comparativos de esta índole: autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego del prodotto fitosanitario Telone II 2024, aisensidell´art. 53, parágrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanzaattiva 1,3-dicloropropene… Roma, li 8 aprile 2024.

Estamos en la obligación de mejorar y reforzar nuestras capacidades productivas. Cuando actuamos desde las administraciones y ponemos impedimentos y puertas al campo, debemos ser conscientes de que esas puertas deben tener salidas alternativas y sostenibles en el momento de su aplicación o, como hasta ahora, dejar excepcionalmente el candado sin echar, para que en estos períodos transitorios y hasta que se de una solución efectiva y sostenible se pueda seguir produciendo con seguridad, con calidad y, sobre todo, con las cantidades a las que acostumbramos para no dejar caer un sector transformador que si pierde esta capacidad y sus clientes deslocalizan sus compras de nuestras áreas productivas, como digo, por falta de materia prima y calidad, va a ser muy difícil recuperar estos mercados.

Las consecuencias de estas deslocalizaciones de compra de tabaco, pérdidas productivas y falta de transformación, hay que valorarlas en su justa medida: empleo en la empresa pública Cetarsa, restructuraciones en los puestos y trabajos de nuestras cooperativas, bajada de los jornales en las explotaciones… afectando en su conjunto a la economía regional y a la fijación de población y empleo en nuestras comarcas tabaqueras.

Seamos conscientes y valoremos cada una de nuestras decisiones y actuaciones en consecuencia con las personas a las que afectamos. Dejemos las exigencias burocráticas, medioambientales y batallas políticas en segundos planos. Miremos a los ojos de la gente, conozcamos sus nombres y sus problemáticas, para así dar soluciones que no afecten drásticamente y mantengamos vivos nuestros pueblos. Pensemos, demos viabilidad a la transición y no cortemos de cuajo las posibilidades de este sector.

La apuesta y transformación que iniciamos con Guillermo Fernández Vara en el sector del tabaco: plataformas de secado en las cooperativas, mejoras sustanciales de los riegos de nuestras parcelas, adquisición de maquinaria, tractores, cosechadoras, remolques, etc., trazabilidad del cultivo y lucha contra el contrabando, continuas reuniones con los interlocutores válidos del sector, con presiones y exigencias al ministro de turno, fortalecieron y dieron vida a un sector que en 2010 estaba amenazado de muerte y que en 2015 sufría una desatención importante. Esa apuesta ha conseguido traernos hasta 2024 con un panorama completamente distinto y que exige la atención y la renovación de la apuesta por este sector sin cortapisas ni egos absurdos.

Luchemos para mantener la vitalidad de las comarcas tabaqueras de Campo Arañuelo y La Vera, si es así Extremadura y España se verán beneficiados y lo agradecerán.