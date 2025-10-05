HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un humanista al servicio de Extremadura

Rafael Lemus Rubiales

Senador y exjefe de Gabinete de Presidencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:43

Comenta

Fue en octubre del año 2006 cuando Guillermo Fernández Vara me citó en su despacho de consejero de Sanidad y me dijo que quería contar ... conmigo para su equipo de precampaña electoral. El Partido Socialista le había encomendado la responsabilidad de sustituir a su padre político, al padre de todos, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Aquella campaña fue la más intensa que he vivido en mi vida. Guillermo recorrió Extremadura sin hora y sin descanso, y lo que más me impactó de aquellos días emocionantes fue la evidencia de una lucha interna que le acompañaría hasta el final: cómo ejercer el poder sin dejar de ser él mismo, sin tener que renunciar a unos valores y sin perder el contacto directo con la gente a la que tanto quería. Y es que cada vez que veo la película Las sandalias del pescador, recuerdo esa escena en la que el nuevo papa, protagonizado por Anthony Quinn, acepta el papado y, en ese momento, donde debería saborear la gloria, se dibuja en su cara una contrariedad y un espanto ante el riesgo de ser otra persona. Guillermo, Guille, como lo conocían en Olivenza, practicó la cercanía con la gente como una disciplina, con método y, especialmente, con corazón.

Un humanista al servicio de Extremadura

