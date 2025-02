Nos prometieron autobuses gratis, pero...

Me parece estar viviendo de nuevo el 'día de la marmota' porque otra vez empieza el año –¿soy la única con la sensación de que ... cada vez «encogen» más?– con propósitos y buenas intenciones. Espero que este 2023 sea distinto porque tengo claro lo que quiero, se lo he pedido a los Reyes Magos y para que no pasara inadvertida mi solicitud, les he dejado vinito dulce y varios zapatos en el balcón para que sean generosos y me traigan muchos viajes este año.

Como tampoco es cuestión de gastar un dineral en transporte después de un año en el que todo se ha encarecido una barbaridad, contaba con que la Junta de Extremadura cumpliera lo prometido y nos diese la posibilidad de viajar en autobús gratis por los destinos nacionales a todos los empadronados en Extremadura. Pero pequé de ingenua porque ahora la consejera de Movilidad y Transportes, Leire Iglesias, afirma que cuando en octubre la Junta anunció autobuses gratis para cualquier destino que salga de Extremadura, la gratuidad era solo para los regionales. Así que si queremos ir al resto de pueblos y ciudades de España, tendremos que pagar como antes, porque los billetes únicamente serán gratis para el 15% de los viajeros, lo que quiere decir que en un autobús de 60 asientos para ir a Madrid, por ejemplo, viajarán gratis solo los 9 avispados que reserven su billete los primeros. Ya me parecía a mí que era demasiado estupendo para ser verdad y parece mentira que, con los años que tengo, aún me crea las promesas. Y eso que pensé que al ser año de elecciones autonómicas, querrían tenernos contentos para que nos acordásemos de ellos a la hora de depositar nuestro voto en la urna, pero no, nos han decepcionado.

Para intentar ahorrar, estudié también si podía beneficiarme al utilizar alguna de las 42 líneas interurbanas en los autobuses de largo recorrido que forman parte de la red de concesiones del Estado, pero, como era de suponer, ninguna de las tres que pasan por Extremadura –Madrid-Fuente del Arco-Monesterio-Badalona, con Hijuelas, Madrid-Miajadas-Don Benito, ni Madrid-Jaraíz de la Vera–, se acercan a Badajoz. Otra decepción.

Tras rendirme a la evidencia y ver que las opciones para viajar 'low cost' a Madrid en autobús eran escasas –el viaje de ida y vuelta cuesta de media más de 80 euros, razón por la cual había dejado de utilizar este medio de transporte y lo hacía en Blablacar por unos 50 euros–, me he decantado por sacarme el abono gratuito para viajeros frecuentes de Renfe de media distancia. Pero al final ha resultado que son dos los abonos que tenemos que adquirir los que vivimos en Badajoz, porque la empresa ferroviaria considera que el trayecto Badajoz-Madrid es de larga distancia, así que he tenido que comprar uno para viajar de Badajoz a Cáceres y otro de Cáceres a Madrid, a 20 euros cada uno, pero me saldrá muy barato aunque se queden la fianza porque en el primer cuatrimestre no haya realizado 16 viajes. Aunque parece que los viajes en tren van a ser 'moviditos', porque ya he sacado los primeros billetes y de Badajoz a Cáceres tengo asignado un asiento y un vagón y al llegar a Cáceres tengo que cambiar de vagón y de asiento para llegar a Madrid. En ruta a pie por el tren.

Ya ven que he mirado alternativas para viajar barato este año (hasta ahora en muchas ocasiones me ha costado más el viaje en bus de Badajoz a Madrid que el vuelo desde Madrid a algunas capitales europeas como Viena, Varsovia o Londres–. Voy a poner todo mi empeño en ello y espero tener más suerte que cuando me propongo hacer dieta ¿alguien se anima a acompañarme?