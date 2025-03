La presión de Unidas Podemos da resultado

Comenta Compartir

Ya avisaron de que esta vez iban en serio y no se iban a conformar con migajas. El grupo municipal de Unidas Podemos en Cáceres, ... empujado por sus bases, había dejado claro que no le temblaría el pulso para tumbar el borrador de los presupuestos de 2022 presentado por el PSOE si no se incorporaban políticas sociales y de movilidad sostenible que ellos consideran fundamentales. La presión ha dado resultado y esta semana el alcalde, Luis Salaya, y la portavoz de UP, Consuelo López, anunciaban un acuerdo para incorporar a las cuentas medidas de calado, entre ellas 2,5 millones para crear el primer parque público de viviendas de alquiler, o que el autobús urbano sea gratis desde julio hasta diciembre para todos los cacereños menores de 16 años, lo cual significa incrementar en 400.000 euros la aportación municipal a la empresa concesionaria del servicio. Un carril bici en la Ronda de la Pizarra, un camino del Paseo Alto a Montesol, la apertura de tres nuevos baños públicos y la creación de una marca local de festivales son los otros acuerdos alcanzados para sellar el pacto.

La negociación se ha prolongado durante varias semanas y ha requerido de varias reuniones entre ambos grupos municipales. Casi todo el mundo tenía claro que tarde o temprano se llegaría a un entendimiento, si bien es cierto que esta vez Unidas Podemos ha apretado las tuercas más que en ocasiones anteriores y por eso ha conseguido arrancar compromisos más relevantes. El PSOE no quería dar signos de debilidad finalizando la legislatura con unos presupuestos prorrogados, si bien es cierto que tampoco ha tenido que tragarse ningún sapo porque, al fin y al cabo, las medidas acordadas casan bien con su ideología y su idea de ciudad, de modo que no tiene que justificar nada ante su militancia, que se supone que estará también encantada con que haya viviendas baratas para jóvenes y autobuses gratis, así que al final todos contentos. Claro que nada de esto servirá si lo firmado sobre el papel no se lleva a la práctica. A UP le conviene además que sea de manera inmediata, porque nadie garantiza que tras las elecciones municipales del próximo año no se produzca un cambio de planes o de gobierno. De hecho, una de las críticas recurrentes de Unidas Podemos al gobierno de Luis Salaya ha venido siendo el escaso grado de ejecución de los acuerdos alcanzados en años anteriores. De momento, y con el voto de Teófilo Amores también garantizado, el alcalde se asegura terminar su primer mandato con la misma calma política de la que ha venido disfrutando desde que se hizo con el bastón de mando del Ayuntamiento, lo cual no deja de tener su mérito gobernando en minoría.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión