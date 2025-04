No politizar la meteorología

Comenta Compartir

La previsión de lluvias excepcionales y persistentes bastaba para lanzar una advertencia por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a las zonas que ... se iban a ver afectadas. Y el aviso rojo emitido por este organismo el domingo llevó a Protección Civil de la Comunidad de Madrid a emplear el sistema Es-Alert para comunicar el peligro a todos los usuarios de móviles. El trágico balance de la DANA que descargó precipitaciones de récord en amplias zonas del territorio madrileño y las provincias de Toledo, Ávila, Cádiz o Tarragona, entre otras, avala la idoneidad de las alertas y el reproche a los dirigentes políticos que exigen «rigor» y «afinar» a los profesionales que trabajan con una ciencia que no es exacta. En una jornada de fin de semana, que además coincidía con la operación retorno de vacaciones, lo realmente cuestionable habría sido no utilizar el principal recurso para mitigar el riesgo para las vidas y los bienes. Un procedimiento regido por reglas europeas que, por desgracia, no pudo impedir el terrible resultado de al menos tres fallecidos y tres desaparecidos, miles de perjudicados por los trastornos en el servicio ferroviario y cuantiosos daños materiales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión