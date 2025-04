Razas peligrosas

Anda la profesión muy revuelta con las burdas mafioserías de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, y los dicterios de Óscar ... Puente, ministro de Transportes. Ambos son dos seres humanos muy interesantes desde el punto de vista antropológico ya que suponen una visible refutación de las tesis darwinistas. ¿Es posible que la evolución haya hecho cumbre y ya solo nos quede por delante una lenta y triste involución? Hay que estudiar los cerebros de Miguel Ángel y de Óscar, no podemos jubilarlos como si tal cosa. Necesitamos con urgencia otra Jane Goodall.

Propongo recluirlos a los dos en una reserva, con alambrada de pinchos, y anotar con precisión todos sus movimientos. Estaría bien ponerles cámaras y micrófonos. Es una pena que sean macho y macho porque de lo contrario podríamos observar sus costumbres reproductivas y no sería de extrañar que en dos generaciones, a lo sumo tres, los viéramos regresar tan pimpantes a los árboles o a las felices épocas del Homo antecessor y sus hachas de sílex. Pese a su apariencia, en ocasiones pacífica y encorbatada, habrá que echarles la comida con sumo cuidado; uno no debería acercarse a ellos a cuerpo gentil como el apicultor de Indian Wells porque, al revés que las abejas, estas no son criaturas nobles y útiles para el ecosistema.

Yo recuerdo muy tiernamente que, cuando sacaba algún nueve en la EGB, mi abuela decía: «¡Este niño va a llegar a ministro!». Pobre mujer. La vez que más cerca he estado de ser ministro fue cuando me pegué en el recreo con un compañero y nos llamamos cabrón e hijodeputa, como si ya fuéramos por lo menos secretarios de Estado.