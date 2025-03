Cosas raras

Comenta Compartir

Están pasando cosas tan extrañas que hasta Milei empieza a parecerme medio normal. No solo he comprendido su peinado sino que incluso yo me veo ... tentado de montar una ouija para preguntarle cosas a mi perrita Penélope, muerta hace diez años pero terriblemente sagaz y de gran olfato. Quizá ella supiera interpretar lo que sucede en el mundo. No se me ocurrió clonarla porque en los pueblos no se estilan esas frivolidades y porque las clínicas veterinarias cuestan un pastizal. Me faltó audacia porteña. En cualquier caso, las radios deberían despedir a todos sus analistas y trasladar sus estudios centrales a los peores frenopáticos del país, cantera inagotable de contertulios que tal vez –¡ellos sí!– puedan arrojar alguna luz sobre lo que está pasando.

Ahí está lo de Corea, por ejemplo. Teníamos a los coreanos (del sur) tan tranquilos, con su k-pop, sus películas raras y sus premios nóbeles vegetarianos, hasta que de pronto le da un siroco al presidente, decreta la ley marcial y luego se la envaina y se aleja silbando, como si en lugar de dar un golpe de Estado hubiese estado echando de comer a las palomas. En esto su colega del norte resulta mucho más serio y eficaz. Puede que por fin estemos viviendo la caída de Occidente y eso tiene su lado bueno. Todas las decadencias, aunque molestas, acaban siendo muy entretenidas y los alumnos del futuro estudiarán a Joe Biden con una divertida sonrisilla de estupor, como quien hoy repasa la biografía del emperador Heliogábalo: un buen día el viejo Joe, adalid de todas las éticas y dique moral frente al trumpismo, va y le perdona los delitos al tarambana de su hijo. A ver cómo supera eso el tío Donald, con lo formalita que parece Ivanka.

