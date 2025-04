Me asomé este jueves a la cuenta de X de Salvador Illa y por un momento me recordó a la Virgen del Pilar. En los ... años ochenta, a mis hermanos y a mí nos llevaron a la basílica de Zaragoza, nos dejaron en una cola larguísima y luego nos sacaron una foto con la imagen titular, poniendo cara de buenos y las manitas cruzadas, como rezándole. A Salvador también lo van mucho a visitar. Él sonríe y estrecha manos continuamente, al límite del riesgo dermatológico. Los periódicos hablan de «normalización», un concepto admirable. Veo, sin embargo, que el miércoles se le coló Jordi Pujol.

Igual hay que poner un orden en la fila, no vaya a ser que acaben yendo a verle Bárcenas, Urdangarin y el Tito Berni y acabemos normalizando por encima de nuestras posibilidades. Al principio pensé que Pujol se había metido en el Palau de la Generalitat fingiendo ser un jubilado de Blanes con cupones del Bonpreu, pero el texto del tuit descartaba cualquier confusión: «El expresidente Jordi Pujol es una de las figuras más relevantes de la historia política de Cataluña –decía–. Ha sido un placer recibirlo».

Ahí está siendo un poco injusto don Salvador. No podemos limitar la augusta biografía de Pujol a la «historia política de Cataluña», como si fuese un Montilla cualquiera. También deberíamos mencionar su insólita capacidad matemática para extraer el 3% de cualquier suma y, sobre todo, glosar su amor por la vecina nación andorrana, lugar de montañas severas, angostos valles y bellísimas instituciones financieras. No seas cicatero, Illa. No basta con normalizarlo: hay que abrir una suscripción popular para hacerle un monumento a este hombre fabuloso, padre de la patria y olé.